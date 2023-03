Treinadores portugueses já conhecem adversários na Libertadores e na Taça Sul-Americana

Os treinadores portugueses que estão no Brasil já conhecem os adversários das respetivas equipas nas competições de clubes sul-americanas, pois foram sorteados, em Luque, no Paraguai, os grupos da Taça Libertadores e da Taça Sul-Americana.O Flamengo de Vítor Pereira, atual campeão da Libertadores, ficou no Grupo A ao lado do Racing, da Argentina, do Aucas, do Equador, e do Nublense, do Chile.Já o Palmeiras de Abel Ferreira, ficou no Grupo C com o Barcelona de Guayaquil, do Equador, o Bolívar, da Bolívia, e o Cerro Porteño, do Paraguai.Flamengo (Brasil), Racing (Argentina), Aucas (Equador), Ñublense (Chile)Nacional (Uruguai), Internacional (Brasil), Metropolitanos (Venezuela), Independiente Medellín (Colômbia)Palmeiras (Brasil), Barcelona (Equador), Bolívar (Bolívia), Cerro Porteño (Paraguai)River Plate (Argentina), Fluminense (Brasil), The Strongest (Bolívia), Sporting Cristal (Peru)Independiente del Valle (Equandor), Corinthians (Brasil), Argentinos Jrs (Argentina), Liverpool (Uruguai)Boca Juniors (Argentina), Colo-Colo (Chile), Monagas (Venezuela), Deportivo Pereira (Colômbia)Athletico-PR (Brasil), Libertad (Paraguai), Alianza Lima (Peru), Atlético-MG (Brasil)Olimpia (Paraguai), Atletico Nacional (Colômbia), Melgar (Peru), Patronato (Argetina).De acordo com o regulamento, equipas do mesmo país não se enfrentam na fase de grupos, com exceção dos clubes que vieram das fases preliminares. Por isso os dois Atléticos (o Paranaense e o Mineiro) puderam ficar no mesmo grupo.Os dois primeiros de cada agrupamento avançam para os oitavos de final, enquanto que o terceiro colocado vai disputar a Taça Sul-Americana.A fase de grupos da Libertadores começa na próxima semana, com jogos entre os dias 4 e 6 de abril. A última jornada está marcada entre 27 e 29 de junho. A final da competição acontecerá no Maracanã, no dia 11 de novembro.Também foram sorteados os grupos da Taça Sul-Americana, onde há duas equipas orientadas por treinadores portugueses: o Botafogo, de Luís Castro, ficou no Grupo A, com o LDU, do Equador, a Universidade César Vallejo, do Peru, e o Magallanes, do Chile.Já o Red Bull Bragantino, de Pedro Caixinha, ficou no Grupo C ao lado do Estudiantes, da Argentina, do Oriente Petrolero, da Bolívia, e do Tacuary, do Paraguai.LDU (Equador), Botafogo (Brasil), Universidad César Vallejo (Peru) e Magallanes (Chile)Emelec (Equador), Guaraní (Paraguai), Danubio (Uruguai) e Huracán (Argentina)Estudiantes (Argentina), Bragantino (Brasil), Oriente Petrolero (Bolívia) e Tacuary (Paraguai)São Paulo (Brasil), Tolima (Colômbia), Tigre (Argentina) e Academia Puerto Cabello (Venezuela)Santos (Brasil), Newell's Old Boys (Argentina), Blooming (Bolívia) e Audax Italiano (Chile)Peñarol (Uruguai), Defensa y Justicia (Argentina), América-MG e Millonarios (Colômbia)Independiente Santa Fe (Colômbia), Universitario (Peru), Goiás (Brasil) e Gimnasia Y Esgrima (Argentina)San Lorenzo (Argentina), Palestino (Chile), Estudiantes de Mérida (Venezuela) e Fortaleza (Brasil)Cada equipa fará seis jogos na fase de grupos. Os primeiros colocados avançam diretamente aos oitavos de final. As equipas que ficarem em segundo lugar vão disputar um 'mata-mata' contra os terceiros colocados dos grupos da Libertadores. Os vencedores também vão aos oitavos da Sul-Americana.A fase de grupos da Sul-Americana começa na próxima semana, com jogos entre os dias 4 e 6 de abril. A última jornada será entre 27 e 29 de junho. A final da competição ocorrerá em Montevidéu, no Uruguai, no dia 28 de outubro.