Três anos da tragédia no Ninho do Urubu: Flamengo vai inaugurar capela

O trágico incêndio no Ninho do Urubu, que ceifou violentamente a vida de 10 jovens futebolistas do Flamengo, aconteceu a 8 de fevereiro de 2019. A direção do clube, que prometeu nunca esquecer a memória destas crianças, vai inaugurar nessa data uma capela em homenagem aos desaparecidos.

O espaço, que de acordo com a ESPN Brasil, está a ser finalizado, ficará disponível para orações e eventos religiosos no Centro de Treinos do Mengão.

A capela foi construída no local do trágico acidente e manterá vivos os nomes de Athila Paixão, Arthur Vinícius, Bernardo Pisetta, Christian Esmério, Gedson Santos, Jorge Eduardo Santos, Pablo Henrique da Silva Matos, Rykelmo de Souza Vianna, Samuel Thomas Rosa e Vitor Isaías.