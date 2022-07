Três clubes à escolha... quando quiser: a incrível promessa de Textor para segurar pérola do Botafogo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

John Textor, acionista maioritário da Sociedade Anónima para o Futebol (SAF) do Botafogo, admitiu esta quinta-feira em entrevista à Reuters fazer uma proposta nunca antes feita a um jovem jogador no Brasil. Em causa, o empresário norte-americano foi questionado sobre a possibilidade de o clube, que é atualmente orientado pelo português Luís Castro, poder vir a perder um dos maiores talentos da formação, o jovem Matheus Nascimento, avançado de 18 anos que está no radar de vários colossos europeus, entre eles o Real Madrid.

"Vamos fazer-lhe uma oferta que será uma oportunidade única na vida e que nenhum miúdo alguma vez teve no Brasil. Para além de uma oferta economicamente muito lucrativa, vamos oferecer-lhe a oportunidade de ser emprestado durante três meses por cada temporada a um dos clubes que eu tenho na Europa [Crystal Palace, Lyon e RWD Molenbeek] para que o salto para o futebol europeu seja mais fácil. Ele vai jogar pelo Botafogo, mas a temporada no Brasil termina em novembro. Então, podemos colocá-lo num empréstimo de três meses na Europa para ele aprender o que é ser um jogador numa liga superior", começou por revelar John Textor.

Sobre a possibilidade de o Real Madrid já estar em conversações avançadas pelo jogador, John Textor assumiu que o clube está atrasado nas negociações, mas que tem uma visão mais sustentada e planeada para o seu desenvolvimento. "Podemos perdê-lo porque estamos atrasados. Quem sabe com quem o pai dele já conversou e o que tratou com pelo menos uma dúzia de equipas. Mas estou a oferecer ao Matheus a oportunidade de não saltar do penhasco e ir para a Europa muito cedo. Esses miúdos saem sem estarem prontos e depois o desenvolvimento deles dá errado. Muita coisa por dar errado nesses casos", disse.