Trio português entre os favoritos a assumir o comando do Botafogo

Com Luís Castro a um passo da saída do Botafogo, o site brasileiro 'Globoesporte' avançou esta quinta-feira com uma sondagem aos seus leitores sobre qual deverá ser o próximo treinador a assumir o comando técnico do Fogão. Na pesquisa, surgem cinco nomes de técnicos portugueses, três dos quais lideram as preferências dos utilizados do referido site.Em primeiro lugar está Jorge Jesus. O experiente treinador luso, que se encontra livre no mercado desde o dia 11 de junho, reúne 17,97% das preferências dos leitores do 'Globoesporte'. Atrás do ex-técnico do Fenerbahçe,, surgem mais dois nomes portugueses: Vítor Pereira, ex-Flamengo e Corinthians, com 14,92% dos votos, e Bruno Lage, ex-Benfica e Wolverhampton, com 12,66%.Vítor Severino e André Villas-Boas são os outros dois nomes portugueses que surgem como alternativas ao banco do Fogão. O treinador-adjunto de Luís Castro no Botafogo reúne apenas 6,31% das preferências, enquanto que o antigo técnico de FC Porto, Chelsea, Tottenham, entre outros, é o segundo menos votado, com 2,48%.