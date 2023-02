Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

«Trocava este troféu para ter Jian no balneário»: Jogador do Ituano chora morte de ex-colega de equipa Equipa entrou em campo no Paulistão no dia seguinte a Jian Kayo, de 21 anos, ser encontrado sem vida em casa