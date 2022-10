Tudo a postos: Flamengo e Corinthians decidem Taça do Brasil

Flamengo e Corinthians decidem nesta quarta-feira a Copa do Brasil de 2022. A partida de volta será realizada no Maracanã e mais de 65 mil espectadores estarão no estádio. No primeiro jogo realizado na Neo Química Arena em São Paulo, aconteceu um empate 0-0. Quem vencer a partida é o vencedor. Se ocorrer um empate, a decisão será nos penáltis. O campeão assegura vaga na fase de grupos da Taça Libertadores de 2023.

A delegação do Corinthians viajou para o Rio de Janeiro, sempre apoiada pelos fanáticos adeptos do clube. Na segunda-feira, num treino aberto, mais de 27 mil corinthianos foram dar o apoio aos jogadores. Já nesta terça-feira, novamente vários adeptos foram ao centro de treinamento do clube para dar o apoio na saída da delegação para o aeroporto.

Vítor Pereira vai tentar ser o segundo treinador português a conquistar a competição. O primeiro foi Abel Ferreira com o Palmeiras na temporada de 2020, cuja decisão aconteceu em 2021. Pela primeira vez, desde que chegou ao clube no início do ano, Vítor Pereira terá todo o elenco a sua disposição. Apenas o médio Paulinho está entregue ao departamento médico e só irá retornar aos relvados em 2023.

No treino, o técnico português treinou penáltis e embora não tenha confirmado os titulares, a equipa que deve entrar em campo com Cássio; Fagner, Gil, Balbuena e Fábio Santos; Du Queiroz, Fausto Vera e Renato Augusto; Adson, Yuri Alberto e Róger Guedes.



O guarda-redes Cássio em declarações à TV do clube, demonstrou muito carinho pelos adeptos que vem apoiando a equipa. "São situações que vão ficar gravadas na minha memória e para nós jogadores esse apoio é muito importante. Não vai faltar empenho e dedicação para atingirmos o nosso objetivo".

O Timão não vence o Flamengo no Rio de Janeiro desde 2015, mas se superstição ajudar, das três vezes anteriores que o time paulista conquistou o título, todas elas aconteceram fora de casa.

O Flamengo não poderá contar com o jovem João Gomes, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O médio será substituído pelo chileno Arturo Vidal. Os cariocas encerraram a preparação para o jogo decisivo e o técnico Dorival Júnior não escondeu a formação que entrará em campo. Santos, Rodinei, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís; Thiago Maia, Vidal, Éverton Ribeiro e Arrascaeta; Pedro e Gabriel.



O antigo jogador do Benfica, Everton Cebolinha, não será titular diante do Corinthians, mas não esconde a ansiedade por poder ajudar o clube a conquistar o título e ainda lembra com carinho do golo que marcou diante do Atlético Mineiro no último sábado: "Marquei um golo de cabeça que é muito difícil eu marcar, mas fiquei feliz por ter sido num momento importante do jogo. A minha família estava presente e isso foi também muito importante para mim", disse à tv do clube.

Até hoje e desde 1918 quando aconteceu o primeiro confronto, Flamengo e Corinthians se enfrentaram por 143 vezes. São 59 vitórias do Flamengo, 54 do Corinthians e aconteceram 30 empates. O rubro-negro marcou 224 golos e o Corinthians 212. Em 2015 foi a última vitória corinthiana sobre o seu adversário no Rio de Janeiro, pelo placar de 3 a 0. O treinador era o atual selecionador brasileiro Tite, na campanha que levou a equipa ao titulo do Brasileirão daquele ano. Um dos golos foi do ex-sportinguista Elias. O árbitro do jogo será Wilton Pereira Sampaio que será um dos representantes do Brasil no Mundial do Qatar.