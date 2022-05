Túlio Maravilha regressa aos relvados... aos 52 anos

Túlio Maravilha, folclórico avançado brasileiro, está de volta ao ativo. Desde 2019 sem entrar em campo, quando representou o Taboão da Serra, do terceiro escalão do futebol paulista, o até então ex-jogador de 52 anos anunciou o regresso aos relvados para defender o Sport Clube Capixaba, equipa que disputa a segunda divisão do campeonato estadual do Espírito Santo."Vai ser uma honra poder defender o Sport Clube Capixaba na Série B do futebol do Espírito Santo. Tenho a certeza de que vamos ser bem-sucedidos. Experiência, inspiração e muita vontade de vencer", declarou.Melhor marcador da Série A do Brasileirão por três vezes (1989, 1994 e 1995) e campeão pelo Botafogo em 1995, Túlio é conhecido por alegar ter marcado 1001 golos na já longa carreira, isto contando jogos oficiais, particulares e festivos.