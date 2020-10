TV brasileira revela escutas que levaram à condenação de Robinho: «Eram cinco em cima dela»

A carreira de Robinho continua a ser negativamente marcada pela condenação em Itália por violação em grupo. A pressão dos patrocinadores fez o Santos suspender o contrato que tinha assinado com o avançado e a imprensa voltou a dar ênfase ao caso, que sucedeu em Itália, em 2013. O programa 'Esporte Espetacular', da TV Globo, revelou ontem parte das escutas que conduziram à condenação do atleta em 2017, na primeira instância, a 9 anos de prisão. A defesa do jogador recorreu.





O caso remonta a janeiro de 2013, numa discoteca, em Milão. Robinho, que vestia então a camisola do Milan, terá praticado o crime de violência sexual contra uma jovem de origem albanesa que estaria alcoolizada. Com o futebolista estariam Roberto Falco (amigo de Robinho, também condenado) e outros quatro brasileiros, que deixaram Itália no decorrer da investigação, pelo que estão a ser processados num procedimento à parte.Num interrogatório em 2014 Robinho negou a acusação. Admitiu que teve uma relação sexual com a vítima, mas que foi uma consensual, de sexo oral, sem os outros envolvidos. No caso de Roberto Falco, a polícia identificou a presença do seu esperma nas roupas da jovem.Eis algumas as escutas reveladas pelo 'Esporte Espetacular'.Se ela fosse mais esperta, dois dias depois teria dito: "Escuta, fiz alguns exames... Robinho ou você me dá algum dinheiro ou vou procurar os jornais..." Aí eu diria que acabou. A menina fez os exames, acabou. Entendeu?Primeiro, porque não tocámos na menina. Quem tocou foram os meninos [os outros quatro homens envolvidos no caso]. Segundo, não há provas.Nada.Não havia nenhuma câmara, ela não tem nenhuma foto.Segundo a justiça italiana, a violação em grupo aconteceu no camarim do músico Jairo Chagas que tocava na discoteca naquela noite. Eis uma conversa depois de Robinho com o músico:Estou a rir porque não estou nem aí. A mulher estava completamente bêbada, não sabe nem o que aconteceu... Ela pode dizer o que quiser, porque eu nem toquei nela, foram os 'caras' que a pegaram.Foi a garota que me raptou. Se eles me chamarem vou dizer isso. Olha, os 'caras' estão na m..., ainda bem que Deus existe porque eu nem toquei na garota. Eu vi o (amigo 1) e outros que transaram com ela... eles vão dar-se mal, não eu. Lembro-me que os caras que a pegaram foram o (amigo 2) e o (amigo 3), também porque zombaram do (amigo 4). Eram cinco em cima dela.O músico, que também tinha o telefone sob escuta, disse que viu Robinho e a mulher numa situação de sexo oral e falou do caso com uma amiga:Que coisa horrível eles fizeram... Essa coisa junto com Robinho. Ele também não deveria ter nada com isso... Estar com esses amigos desgraçados.A garota queria fazer sexo. Mas seis são demais.Isso é coisa de cobarde, Jairo. Gente de m... que realmente não presta.Seis são realmente demais.Se a garota estivesse consciente, eles poderiam safar-se. Mas ela nem consentiu.Mais tarde, Jairo voltou a falar com a mesma amiga:Isto não é uma coisa, chama-se estupro [violação]. O que aconteceu chama-se estupro.Na sentença consta também uma mensagem da vítima para Falco: "Acho que vou falar com um advogado. Eles aproveitaram-se de mim e você sabe disso! Eu não estava definitivamente consciente e nem sei como entrei naquele camarim."Noutra escuta conversa com Robinho, Falco mostra-se aliviado por não haver câmaras no local.A minha única preocupação é se houvesse câmaras, porque nesse caso elas teriam gravado que eu estava a 'transar' com a garota. O facto de não haver câmaras foi a nossa salvação.No depoimento, a jovem contou que foi convidada por um dos amigos de Robinho para a festa. Ele pediu-lhe que se aproximasse da mesa apenas depois da mulher do avançado deixar o local. A vítima contou que o grupo ofereceu-lhe várias bebidas alcoólicas – o que acabou por ser decisivo para a condenação.Naquele dia ela não conseguia fazer nada, nem mesmo ficar em pé, ela estava realmente fora de si.Sim.