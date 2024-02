Um mês após reforçar o Vila Nova, Fernando troca de clube no Brasil e assina pelo Internacional

Esta é uma daquelas histórias um tanto o pouco insólitas. Um mês após assinar com o modesto Vila Nova, Fernando Reges, antigo jogador que passou pelo FC Porto, está de saída do emblema que o lançou para o mundo do futebol para abraçar um novo desafio com a camisola do Internacional.

De acordo com a informação avançada pela imprensa brasileira, o centro-campista de 36 anos tinha, curiosamente, recusado uma proposta do emblema de Porto Alegre e regressar ao Vila Nova para estar mais perto da sua família. Menos de um mês desde a sua estreia pelo modesto emblema de Goiânia (aconteceu no passado dia 28), o médio está de saída para o Internacional, clube com o qual assinou um contrato válido até ao final de 2025.

Em comunicado, entretanto divulgado pela imprensa brasileira, o Vila Nova informou os seus adeptos da saída do jogador, acrescentando que receberá uma compensação financeira pela transferência. "O Vila Nova Futebol Clube informa que o médio Fernando Reges está a completar a transferência para o SC Internacional. O jogador aceitou a nova oferta feita pelo clube gaúcho. O Vila Nova receberá uma compensação financeira pela transferência", pode ler-se.

No seu palmarés, Fernando Reges tem quatro Ligas Portuguesas (2008/09, 2010/11, 2011/12 e 2012/13), três Taças de Portugal (2008/09, 2009/10 e 2010/11) e cinco Supertaças Cândido de Oliveira (2009, 2010, 2011, 2012 e 2013), tudo ao serviço do FC Porto, clube pelo qual conquistou ainda a sua primeira (de três) Liga Europa, em 2010/11, na final discutida com o Sp. Braga e cujo treinador portista era, na altura, André Villas-Boas, atual candidato à presidência dos dragões.