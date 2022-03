Uma foto, um espelho e uma pergunta: como Abel Ferreira motivou os jogadores para a final

O site brasileiro 'GloboEsporte' revela esta quinta-feira como a equipa técnica liderada por Abel Ferreira motivou os seus jogadores antes da encontro decisivo na final da Supertaça Sul-Americana frente ao Athletico Paranaense.De acordo com a mesma fonte, os jogadores do Palmeiras foram surpreendidos com uma espécie de um quadro no exato momento em que entraram no balneário da equipa no Allianz Parque. Nele, estava um espelho e uma foto de quando eram crianças e algumas instruções sobre o que fazer com aquele material. "Olha para esta foto", era a primeira instrução dada aos jogadores, com um segundo pedido: "Olha para o espelho". E, no final, uma pergunta: "O que dirias a este jovem sonhador para o jogo de hoje?".A ideia foi bem recebida pelos atletas, tendo alguns chegado mesmo a partilhá-la, com recurso às redes sociais, na Internet.