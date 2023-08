Vágner Love ainda mexe e vai ter o filho como colega de equipa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O avançado brasileiro Vágner Love, de 39 anos, continua bem vivo no futebol. Segue ao serviço do Sport, da Série B, e tem 10 golos marcados em 20 jogos disputados pelo emblema brasileiro.

Esta semana ficou a saber que terá a companhia do filho, que trocou o Cruzeiro pelo Sport, apesar de chegar ao clube para representar a equipa sub-17.



Love nos tempos em que alinhava no CSKA Moscovo

Curiosamente, não é a primeira vez que Enzo Vágner, de 17 anos, alinha no mesmo clube que o pai. No ano passado ambos alinharam ao serviço dos dinamarqueses do Midtjylland.

Recorde-se que Vágner Love se tornou figura mediática no futebol europeu depois de muitos anos de sucesso (e golos) ao serviço do CSKA Moscovo, onde as suas tranças coloridas se tornaram imagem de marca. Passou também por Shandong Luneng, Monaco, Alanyaspor, Besiktas, Flamengo, Palmeiras, entre outros.