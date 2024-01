Vai e não voltes: Adeptos do LA Galaxy felizes com saída de Douglas Costa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O brasileiro Douglas Costa está muito perto de se tornar reforço do Fluminense. Depois de dois anos ao serviço dos LA Galaxy, o jogador vai regressar a 'casa' e, pelo que garante a imprensa norte-americana, não deixa saudades em Los Angeles.

"Os adeptos estão muito felizes por saber que ele vai embora. Na verdade, estavam à espera que a vaga de Jogador Designado abrisse há algum tempo. Se ele não estivesse a ocupar essa vaga, que é limitada, e não custasse cerca de um quarto do orçamento de salários do plantel, talvez tivesse sido diferente", garante Kevin Baxter, do Los Angeles Times.

Já Elias Burke, do The Athletic, vai mais longe: "Os adeptos do LA Galaxy provavelmente não sentirão falta dele porque era muito inconsistente e não estava em campo o tempo suficiente para ganhar aquele salário."