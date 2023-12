Vale tudo na luta pela manutenção: Adeptos do Santos apostam no... sal grosso

No Brasil estamos em fase de todas as decisões. Mais logo arrancam os encontros decisivos pelo título e também pela manutenção, com o histórico Santos a surgir numa situação complicada - entra em campo frente ao Fortaleza com o objetivo de evitar a inédita descida de divisão.

Os adeptos não foram de modas e apostam em tudo para tentar ajudar a equipa a salvar-se. Alguns deles deslocaram-se ao estádio Vila Belmiro e, em alguns locais, deixaram inscrições feitas com sal grosso, de modo a fastar os maus espíritos.

Com 43 pontos, o Santos evita a descida se vencer o Fortaleza.