Vampeta atira-se a Abel: «Volta para o PAOK. Lá não há pressão»

Vampeta, antigo jogador e atual comentador, é uma figura que dispensa qualquer tipo de apresentações. Por terras canarinhas, o antigo internacional é figura de culto, pelas histórias que conta e pela forma ligeira como encara a vida. Mas desta vez irritou-se...

Convidado a comentar as declarações de Abel Ferreira, treinador português do Palmeiras, que aludiu à pressão que sente no comado do Verdão ["Não sei até quando aguento pagar esse preço"], Vampeta atirou-se ao português.

"Volta para o PAOK. La não vai ganhar nada e não vai ter pressão de nada", disse.