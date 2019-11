Vampeta jogou no Flamengo mas não tem dúvidas: «O River Plate vai ganhar a Libertadores»

Vampeta, antiga glória do futebol brasileiro, jogou no Flamengo em 2001, ano em que esteve emprestado ao Mengão pelo Corinthians. Mas nem por isso vai torcer pela equipa de Jorge Jesus no próximo sábado."Não torço pelo Flamengo. Joguei como profissional, dediquei-me ao máximo, mas torcer eu torço por quem eu quero. O Flamengo não vai ganhar a Libertadores, quem vai ganhar é o River Plate", destacou o antigo jogador numa entrevista descontraída ao comediante Maurício Meirelles.Aos 45 anos, Vampeta prefer puxar dos galões do clube do coração. "O Corinthians está sempre a disputar títulos e a chegar às finais. Da década de 90 para cá, o Corinthians ganhou tudo o que se possa imaginar. Ganhou a Libertadores invicto, dois Mundiais de Clubes, vários campeonatos brasileiros, a Copa do Brasil", disparou, sem qualquer tipo de problemas.Para além do Corinthians e do Flamengo, Vampeta vestiu as camisolas de PSV Eindhoven, Fluminense, Inter Milão, Paris Saint-Germain, Brasiliense, Goiás, Juventude, Nacional e Grémio Osasco.