Vanderlei Luxemburgo despedido do Corinthians

Nota oficial: Vanderlei Luxemburgo



O Sport Club Corinthians Paulista informa que, a partir desta quarta-feira (27), o técnico Vanderlei Luxemburgo e sua comissão técnica não comandam mais a equipe principal masculina de futebol.



O clube agradece a todos pelo trabalho e…

Vanderlei Luxemburgo já não é o treinador do Corinthians. O experiente técnico brasileiro, de 71 anos, foi despedido após um empate caseiro (1-1) contra o Fortaleza em jogo da 1ª mão da meia-final da Taça Sul-Americana e que deixa o Timão com a complicada missão de se qualificar para a decisão fora de portas.De acordo com a imprensa brasileira, Tite e Mano Menezes, que já comandaram o clube, são alguns dos candidatos à sucessão de Luxemburgo, que somou 14 vitórias, 12 empates e 12 derrotas em 38 jogos em todas as competições ao comando da equipa, que ocupa neste momento o 10º lugar do Brasileirão.