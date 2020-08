Vanderlei Luxemburgo responde a Luís Figo: «Prefiro ficar com a opinião do Rivaldo»

As críticas de Luís Figo a Vanderlei Luxemburgo voltam, esta segunda-feira, a ser alvo de atenção na imprensa brasileira. Momentos após o treinador conquistar o Paulistão pelo Palmeiras, Rivaldo, antigo jogador brasileiro recorreu às redes sociais para parabenizar o técnico. Na mesma publicação, Luís Figo disse que Vanderlei Luxemburgo tinha sido "o pior" treinador que alguma vez teve na sua carreira, recorde-se que os dois profissionais cruzaram-se em 2005 no Real Madrid.

Em conferência de imprensa, o treinador do Palmeiras respondeu aos comentários feitos pelo ex-internacional português, afirmando que preferiu as palavras de Rivaldo, alguém "que não foi um jogador qualquer".

"Todo o respeito sobre essa troca de palavras entre Rivaldo e Figo, mas eu fico com as palavras do Rivaldo, vou preocupar-me com o que ele falou. É um grande jogador a reconhecer que eu fui o melhor treinador para ele. Prefiro ficar com as palavras do Rivaldo. Se olharmos [para a publicação], foram mil e poucas entradas para ver, e a do Figo foram umas cinquenta", começou por dizer, sem esquecer a altura que privou com o português no Real Madrid.

"Eu cheguei ao Real Madrid num momento em que era para ele sair. O clube queria, era um momento de troca. Aí o jogador não consegue entender que faz parte do futebol profissional sair de um clube e ir para outro. Mas eu prefiro ficar com as palavras do Rivaldo, que não foi um jogador qualquer. O Rivaldo, tal como o Figo, foi um jogador de altíssimo nível", concluiu.