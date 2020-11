Vasco da Gama de Sá Pinto negoceia contratação de Balotelli: «Não é um sonho»

Mario Balotelli pode vir a ser comandado por Sá Pinto no Vasco da Gama. O diretor desportivo do clube, Fabio Cordella, garantiu numa entrevista ao jornal italiano 'Tuttosport' que está a negociar com o empresário do avançado a sua ida para o Brasil.





"Não é um sonho podermos trazer o Mario Balotelli para o Brasil, é pura realidade", assegurou o dirigente. "Estamos a trabalhar com Mino Raiola [o empresário] para levarmos um dos melhores jogadores do Mundo para o Vasco."Balotelli está livre desde que deixou o Brescia, no final da época. O jogador, de 30 anos, saiu em conflito com o clube que foi despromovido à Serie B e tem estado a treinar num clube da 4.ª divisão italiana. Em Inglaterra o jornal 'The Sun' chegou a apontá-lo ao Barnsley, do Championship.Fabio Cordella negou ainda a possibilidade de despedir Sá Pinto, para contratar o italiano Walter Zenga. "Nós temos um treinador neste momento, mas não o descarto para o furturo, se sentirmos necessidade de mudar."