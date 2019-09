Vasco da Gama perto de garantir Guarín

O futuro de Fredy Guarín deverá mesmo passar pelo Rio de Janeiro, mas pelo Vasco da Gama e não pelo Flamengo conforme inicialmente se apontava. Pretendido pela equipa de Jorge Jesus no início do mês, o médio de 33 anos acabou por não chegar a acordo com o Mengão e vai acabar agora por rumar ao lado oposto da cidade maravilhosa, reforçando o elenco do atual 13.º colocado do Brasileirão.





De acordo com o Globoesporte, o antigo jogador do FC Porto, que se encontra livre depois de ter rescindido vínculo com o Shanghai Shenhua, já está no Rio de Janeiro para fechar contrato com os vascaínos, podendo até ser utilizado já neste fim de semana, isto caso a documentação entre na CBF até sexta-feira.