Vasco da Gama pica Flamengo: «Já posso postar essa pornografia»

Depois de um duelo repleto de emoção, com um empate a quatro golos , com ânimos exaltados no final, o Vasco da Gama decidiu lançar uma derradeira provocação ao Flamengo, de Jorge Jesus.Através do Twitter, o rival da equipa do português publicou um vídeo com Picachu, lateral dos vascaínos, a fintar o defesa Pablo Marí, que até esteve envolvido nos desacatos após o jogo . "É de madrugada... Já posso postar essa pornografia",Prontamente, vários adeptos do Flamengo defenderam o clube. "Deveria colocar a pornografia dos 4-1 na primeira volta", "A comemorarem o empate como se fosse um título", dizem os utilizadores da rede social.