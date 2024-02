Veron gera confiança no treinador do Cruzeiro: «Vai ser um jogador muito importante»

Gabriel Veron ainda não teve oportunidade de competir pelo Cruzeiro, devido a uma lesão no pé direito que obrigou a uma intervenção cirúrgica, e as melhores estimativas apontam para o regresso aos relvados apenas no próximo mês, mas o técnico do clube de Belo Horizonte continua a manifestar total confiança nas qualidades do extremo, de 21 anos, cedido pelo FC Porto.

"O Gabriel Veron, que estava a treinar muito bem desde a sua chegada, vai ser um jogador muito importante para o Cruzeiro. Estou a aguardar pelo seu regresso para competirmos com os melhores recursos", referiu o argentino Nicolás Larcamón. O brasileiro vai jogar no Cruzeiro até dezembro deste ano, havendo uma opção de compra de 10 milhões de euros no final desse período.