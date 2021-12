Viagem pelas redes: Paulo Sousa, o 'cara bonito' que apaixona os adeptos do Flamengo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Paulo Sousa foi oficializado como treinador do Flamengo e nas redes sociais os adeptos do clube já trataram de receber o técnico português como um verdadeiro herói. Contudo, ao contrário de outras apresentações de treinadores, a tónica dominante tem sido a (boa) imagem do antigo internacional português.

"Que cara bonito", "estou apaixonado por este gostosão" e "que homem romântico" são apenas alguns dos comentários que se podem ler no vídeo que serviu para Sousa dar um 'oi' à Nação Rubro-Negra.

Os desejos de toda a sorte do mundo para Paulo Sousa também não deixaram de surgir e, muitos deles, bem originais.

Vai dar Certo #PauloSousa Sucesso pic.twitter.com/IGmFDj4cDB — XANDE MENGÃO - OCTA CAMPEÃO (@XandeMengao100) December 29, 2021

E, como já percebemos, até o cabelo do treinador português é destacado, numa altura em que 'lua de mel' serve na perfeição para explicar o que se está a passar entre os adeptos flamenguistas e o novo líder do Mengão.

Os adeptos polacos, ainda indignados com o processo que levou à saída do português do leme da seleção, também dão um ar de sua graça, questionando: "Onde vais estar daqui a seis meses?"