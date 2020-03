'Vice' do Flamengo defende Jesus: «Se tivesse chegado mais cedo... teria ganho mais títulos»

Parece estar para durar o 'bate boca' entre Fluminense e Flamengo à conta de Jorge Jesus. Depois das palavras do técnico, que 'pediu' para que o Maracanã fosse 'exclusivo' do Fla e da resposta bem crítica do presidente rival Mário Bittencourt, este sábado chegou a resposta do Flamengo, através do seu vicepresidente Marcos Braz, numa declaração feita no Twitter carregada de ironia.





"Se o Jorge (Mister) tivesse chegado há mais tempo ao Brasil teria ganho ainda mais títulos", atirou o dirigente do mengão, numa alusão ao facto de Bittencourt ter dito que o português apenas chegou ao Brasil na semana passada e que, por isso, não conhecia a história do seu clube.