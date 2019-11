"Vice" do Flamengo sai em defesa de Jorge Jesus: «É sacanagem e covardia o que estão a fazer»

Após a vitória do Flamengo sobre o Grémio, em Porto Alegre, Jorge Jesus teve palavras duras para com os técnicos brasileiros. O português queixou-se até de "agressividade" excessiva. Horas depois das queixas de JJ, Marcos Braz, um dos grandes responsáveis pela contratação do português, sai em defesa do técnico e acusa mesmo alguns treinadores de "sacanagem e covardia"."É sacanagem o que estão a fazer com Jesus, covardia. É um homem correto, que não precisa de empresários para o colocar nesta ou naquela equipa. Um Treinador vitorioso, que respeita todos os profissionais, tem um staff supercorreto também. O processo é natural, globalizado, e não é só com técnicos de futebol. Há atores brasileiros que vão trabalhar em Portugal, e de Portugal vêm para aqui, jornalistas saem daqui para trabalhar no estrangeiro, e outros de fora vêm trabalhar aqui. Porquê essa onda toda em cima do Jesus? O sucesso parece incomodar", lamentou Marcos Braz ao GloboEsporte.O dirigente disse mesmo que, quem crítica Jorge Jesus, devia era estar a aprender."O Jorge é um grande profissional, mostra isso no dia a dia, é só perguntar para todos os que trabalham com ele. Que onda é esta de perseguição ao treinador?! Falam demasiado em vez de procurarem absorver um pouco de conhecimento com ele", completou Marcos Braz.