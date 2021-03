'Vice' do Flamengo sobre Jorge Jesus: «Não preciso de intermediários para falar com ele»

Jorge Jesus fez história no Flamengo e, desde que voltou a Portugal para treinar o Benfica, o nome do técnico português nunca deixou de ser falado para um eventual regresso ao clube. O Mengão acabou por revalidar o título do Brasileirão e Marcos Braz, vice-presidente dos cariocas, garante não estar preocupado com os rumores que a imprensa brasileira tem vindo a alimentar nos últimos meses.





"Vejo muita coisa em relação ao Jorge Jesus. Não preciso de nenhum intermediário para falar com o Jorge Jesus nem para receber qualquer tipo de informação do Jorge Jesus. Não preciso de intermediários para que falem com assessores nem com jornalistas. Eles vão querer falar-me do Jorge Jesus? É piada. Se eu quiser dizer alguma coisa ao Jorge, ou ele a mim... Nós não falamos a toda a hora, mas no Natal, no Réveillon e nas datas de um grande jogo. Há um mês houve um jogo que ele perdeu, na liga, e eu desejei-lhe boa sorte", afirmou Braz, em entrevista ao Globoesporte.O 'vice' do Flamengo admite que o nome de Jorge Jesus vai continuar a ser associado ao Flamengo, muito por 'culpa' de tudo aquilo que o técnico conquistou. Marcos Braz sublinha também que percebeu perfeitamente que JJ quisesse deixar o Brasil para regressar a Portugal."Vai ser falado durante muito tempo pelos resultados que deixou aqui e, como é lógico, que bom que isso é. O Jorge é uma pessoa fenomenal, trabalhador, correto, mas está contratado. E a opção de ir embora foi dele. Mas não é demérito nenhum. Eu entendi. Num mundo louco, de pandemia, a família que não podia vir para cá e ele com restrições. A vacina está aí e não chega para toda a gente. O meu pai tem 79 anos e só tomou a vacina agora. Temos que ter paciência e tranquilidade para que comece a época e com o tempo alguns fantasmas vão desaparecer", justificou.