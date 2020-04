'Vice' do Santos visa Bryan Ruiz: «Está constrangido por ganhar 100m€ e jogar ténis todos os dias»

Em diferendo com o Santos, Bryan Ruiz não joga pelo clube brasileiro desde novembro de 2018. A situação continua sem fim à vista e os dados mais recentes foram revelados pelo antigo jogador do Sporting. "Se querem que saia, devem pagar o que me devem para se poder falar de uma rescisão. Se não se cumprir algum destes pressupostos devo lutar pelos meus direitos", escreveu o costa-riquenho nas redes sociais em janeiro.





Afinal, o que faz Bryan Ruiz no Santos? Orlando Rollo, vicepresidente do Peixe, revelou como o jogador ocupa o tempo. "Bryan Ruiz treina à parte e joga ténis. Ele está constrangido porque ganha 600 mil reais [100 mil euros] e joga ténis todos os dias... E até ganhou um torneio aqui no Clube dos Ingleses, um clube de ténis muito famoso aqui em Santos. Disseram-me que ele joga bem ténis. Acredito que ele está descontente com esta situação porque ele queria jogar futebol para ir à seleção da Costa Rica", atirou Orlando Rollo na conversa no canal de Youtube do jornalista Jorge Nicola.