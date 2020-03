Vicepresidente do Flamengo de Jorge Jesus infetado com o coronavírus

É o primeiro caso conhecido de um infetado com o COVID-19 no futebol brasileiro. Maurício Gomes de Mattos, vice-presidente de consulados e embaixadas do Flamengo, acusou positivo ao novo coronavírus num teste realizado esta quinta-feira. De acordo com a imprensa brasileira, Maurício de Mattos terá feito uma segunda análise da qual saiu um resultado "inconclusivo", tendo feito um terceiro teste para tirar as dúvidas.





Desconhece-se se o dirigente teve algum tipo de contacto com o plantel dos cariocas, sabendo-se apenas que na terça-feira esteve num jantar com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, onde também estiveram presentes outros vice-presidentes e ainda ex-jogadores Adílio e Nunes.