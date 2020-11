Vida difícil para Abel Ferreira: Palmeiras tem 21 baixas para o jogo com o Goiás

A Covid-19 continua a assolar o plantel do Palmeiras e esta sexta-feira o clube anunciou mais casos de jogadores infetados.





O técnico português Abel Ferreira tem apenas 13 jogadores disponíveis para o encontro da madrugada de domingo frente ao Goiás, para o Brasileirão, num total de 21 baixas no plantel.Além dos 17 casos de Covid-19 confirmados, Abel Ferreira também não poderá contar com três lesionados (Felipe Melo, Wesley e Luan Silva) e tem ainda um jogador castigado, Zé Rafael, que viu o terceiro cartão amarelo no último jogo.