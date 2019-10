Vitinho agradece a Jorge Jesus: «É incrível e sou grato por aquilo que tem feito»

Depois da lesão do médio uruguaiu De Arrascaeta na 1ª mão da Taça Libertadores, frente ao Grêmio, o avançado Vitinho tem sido aposta de Jorge Jesus na equipa do Flamengo e integrou o onze inicial nas últimas cinco partidas do campeonato brasileiro.





Após o triunfo (2-0) no Maracanã sobre o Fluminense, o jogador de 26 anos agradeceu a confiança depositada pelo técnico português. "Ele é incrível e sou grato por aquilo que ele tem feito. Tem-me ajudado e dado oportunidade de jogar. Isso mostra que ele gosta de mim e do meu trabalho. Tenho-me entregado bastante nos jogos para lhe dar a certeza que fez a escolha certa", disse o atacante brasileiro que chegou ao Mengão no verão de 2018, após três temporadas na Rússia ao serviço do CSKA Moscovo.O jogador elogiou também os métodos de trabalho de Jorge Jesus e garante que todo o plantel se identifica com as ideias do treinador. "Ele adotou novas fórmulas de jogo que incomodam muito os adversários. Nós compramos essa ideia, esse estilo de jogo dele e fazemos muito bem, pois estamos a colher o resultado dentro de campo com os pontos que temos conquistado".

Vitinho mostrou-se ainda feliz pelo bom momento individual que atravessa. "Tenho evoluído vem e trabalhado forte para ter oportunidade. Só quero trazer alegria e felicidade para os adeptos, fazendo bons jogos e ajudando a equipa", referiu.