Vítor Pereira: «A minha intenção não era voltar ao Brasil»

Vítor Pereira trabalhou esta manhã com o plantel do Flamengo e no final da sessão, em declarações ao canal do clube, confessou estar muito satisfeito com o que viu, não só em termos de instalações, como também no que toca ao entusiasmo dos jogadores. O treinador português, que na época passada treinou o Corinthians, explicou que a sua ideia não era voltar ao Brasil."Há entusiasmo, um espírito competitivo natural em jogadores deste nível. Há qualidade técnica, agora é pouco a pouco construir um jogo que dê alegria aos jogadores, que os deixe confortáveis e que entusiasme também os adeptos", considerou Vítor Pereira."Os desafios, a responsabilidade, a perspetiva de conquista levou-me a decidir a voltar ao Brasil. Não era minha intenção voltar, mas um clube destes, com tanto título para disputar, um clube desta dimensão e um plantel deste nível é muito aliciante. As expectativas são grandes, da minha parte também", concluiu.