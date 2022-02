Vítor Pereira a um passo do Corinthians

Vítor Pereira deverá ser o próximo treinador do Corinthians. Segundo informações recolhidas poro técnico português foi mesmo o escolhido para assumir o emblema de São Paulo, faltando agora saber os termos do contrato a firmar.No Brasil, essa é uma informação que já circula e até Neto, antigo jogador do clube, apareceu nas redes sociais a dar o negócio como certo.Recorde-se que Vítor Pereira é um treinador livre depois da saída do Fenerbahçe, em dezembro do ano passado.