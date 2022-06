Vítor Pereira após empate do Corinthians: «Fez-me lembrar aquelas arbitragens de antigamente»

O Corinthians, treinado pelo português Vítor Pereira, cedeu no sábado um empate 0-0 na receção ao Santos, em jogo da 14.ª jornada, e pode perder 'terreno' para o líder do campeonato brasileiro, Palmeiras.

Em vésperas de receber os argentinos do Boca Juniors, na primeira mão dos oitavos de final da Taça Libertadores, o 'timão' foi incapaz de capitalizar a maior posse de bola diante do rival paulista, num encontro no qual contou com o lateral português Rafael Ramos de início.





"Foi um jogo em que lutámos pela vitória, com um primeiro tempo um pouco atípico, com muita correria, muita transição, porque não conseguimos ficar com a bola e marcar o ritmo do jogo. Com tanta juventude, é natural que eles tenham esse ímpeto de acelerar o jogo. No intervalo, tivemos que acalmar um pouco. No segundo tempo, criamos duas ou três situações de gol e poderíamos ter conseguido a vitória", disse o treinador citado pela 'Gazeta Esportiva'.O treinador português deixou críticas: "Acho que vai ser a primeira vez que vou falar da arbitragem. Fez-me lembrar aquelas arbitragens de antigamente. Faz muito tempo que não via uma arbitragem assim".

Com apenas três vitórias nos últimos nove jogos no 'Brasileirão', a formação comandada por Vítor Pereira mantém-se no segundo lugar, com 26 pontos, a dois do líder Palmeiras (28).

Contudo, o Corinthians pode ver a equipa liderada por Abel Ferreira aumentar a vantagem no topo da classificação, caso o 'verdão' vença hoje o Avaí, em Florianópolis.

Já o Flamengo regressou aos triunfos na competição, diante do América Mineiro, por 3-0, e subiu provisoriamente ao sétimo lugar, com 18 pontos. Gabriel Barbosa, De Arrascaeta e Marinho assinaram os tentos da equipa carioca, que, desde a saída de Paulo Sousa, somou duas vitórias e duas derrotas.

Ainda hoje, o Botafogo, de Luís Castro, recebe o Fluminense, enquanto o 'aflito' Cuiabá, treinado por António Oliveira, visita o Goiás.