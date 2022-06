Vítor Pereira dá murro na mesa: «Estão a brincar com o meu trabalho»

No final do encontro entre o Corinthians e o Goiás que terminou com vitória do Timão por 1-0, o técnico português Vítor Pereira foi à sala de imprensa e aproveitou para deixar um ‘recado’, face às críticas de que tem sido alvo por introduzir uma estratégia de 'rodízio' (rotação da equipa) no plantel."Eu gostava que não brincassem com o meu trabalho. Vamos imaginar essa equipa que toda a gente idealiza para jogar todos os jogos", começou por dizer, justificando com alguns exemplos: "O Willian não tem jogado todos os jogos e está fora, hoje ficou com um problema médico para resolver. Ele não tem atuado em todos os jogos. O Jô está fora. Dessa equipa que toda a gente diz ser a equipa que devia jogar sempre, vamos fazer a análise. Temos o Renato (Augusto), que saiu com problemas musculares, não tem jogado sempre. Estamos a tentar gerir para que isto não se torne um caos, para não se tornar pior."E deixou um aviso, a fim de esclarecer a questão da "equipa-tipo" e da rotação: "Quem vem com essa conversa de achar que tenho de jogar sempre com a mesma equipa-tipo está a brincar comigo, está a brincar com meu trabalho, não está a ver o que se passa. Se nós não tivéssemos os miúdos, o Corinthians estava a lutar para fugir à descida, mas as pessoas não querem ver nem saber da verdade. Ouço conversa, mas se meto a equipa-tipo três vezes tenho quatro ou cinco lesionados. Não estão na realidade, no clube, nos treinos, não analisam os jogos e vêm com essa conversa... Isso é brincar com meu trabalho. Como é que hei-de estar satisfeito com o resultado hoje se tenho de olhar para o próximo jogo e quase que não tenho jogadores para fazer uma equipa equilibrada? Temos de ser honestos, não podemos andar aqui a brincar porque senão estamos aqui a enganar a torcida!"