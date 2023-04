Vítor Pereira: «Demissão? O clube é que toma decisões, não sou eu»

O Flamengo de Vítor Pereira perdeu na última noite a possibilidade de conquistar o primeiro título desde a chegada do treinador português ao comando técnico da equipa, ao desperdiçar uma vantagem de dois golos que tinha desde a primeira mão da final do Campeonato Carioca e ser goleado, por 1-4, na segunda mão da eliminatória, frente ao Fluminense.

Ao todo, são já quatro títulos que os adeptos do Mengão veem fugir por entre os dedos e o tom de contestação subiu ontem nas bancadas do Maracanã.

Em declarações no final da partida, Vítor Pereira afirmou que o seu trabalho no clube, onde está "de corpo e alma", ainda está no início, mas mostrou-se compreensivo com os protestos dos adeptos flamenguistas.

"Não sou eu quem decide, é o clube. O clube é que toma decisões, não sou eu. Vim para o Flamengo no sentido de trabalhar, de melhorar a equipa, de fazer a equipa mais forte e estou mais do que convencido de que é possível. Quanto à reação dos adeptos, eu compreendo. Um resultado desses, até eu me manifestaria se tivesse nas bancadas. Agora, não tenho nunca indicação em relação a isso [demissão]. O trabalho está no início. O Brasileirão ainda nem começou. Estou de corpo e alma, tenho muitos anos de experiência. Sei que esse momento é complicado e compreendo a reação dos adeptos", começou por dizer o técnico luso, em declarações citadas pelo 'GloboEsporte'.

Análise ao jogo

"Vou falar do jogo de hoje. Há que reconhecer o mérito do Fluminense porque foi um justo vencedor. E reconhecer também que de facto hoje não estivemos ao nosso nível tatica, técnica e mentalmente. Estivemos abaixo do que podemos fazer. É trabalhar para melhorar, corrigir os erros e sermos mais fortes no futuro."

Diz ter condições para continuar

"Não tenho dúvida absolutamente nenhuma. Tenho de conversar com os meus jogadores, a equipa não se apresentou ao nível que já vi essa temporada, inclusive no último jogo contra eles [Fluminense, em que o Flamengo venceu por 2-0]. Continuar a trabalhar. No próximo treino vou falar com os jogadores. Temos de evoluir e continuar com o nosso trabalho. Ninguém se prepara para vir aqui depois de uma derrota. A mim também me surpreendeu o nível que apresentámos. A única coisa que posso assumir é o compromisso de continuar a trabalhar, nada mais", terminou.