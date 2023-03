Vítor Pereira depois da vitória do Flamengo: «Não vi adversários melhores que nós»

O Flamengo de Vítor Pereira venceu esta segunda-feira o Vasco da Gamana primeira mão das meias-finais do Campeonato Carioca e o treinador português, apesar dos resultados pouco positivos (um triunfo nos últimos quatro jogos), considerou que a sua equipa tem sido superior."Os últimos quatro jogos do Flamengo foram contra adversários que não estiveram melhor que nós em campo. Eu não vi nenhum, inclusivamente o próprio Vasco, melhor que nós. Nós criamos oportunidades de golo", disse.Vítor Pereira tem sido alvo de críticas desde a sua chegada ao comando da equipa brasileira mas mantém a confiança que será bem sucedido. "Este grupo está muito unido com a equipa técnica, tem um grande compromisso com o nosso trabalho. É uma questão de tempo para esta equipa se tornar muito difícil de se derrotar", rematou.