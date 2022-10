Vítor Pereira: «Em causa está uma questão familiar séria, não vou estar a aqui a contar a minha vida»

Vítor Pereira revelou, após a vitória do Corinthians frente ao Santos por 1-0, que já teve uma conversa com o presidente Duílio Monteiro Alves por causa do futuro mas não adiantou se se vai ao não renovar o contrato que termina no final deste ano."Converso sempre com Duilio, Alessandro e Roberto, pessoas que estão com muita vontade de criar um projeto ambicioso, que permita ao Corinthians lutar por títulos. O clube está determinado em contratar dois ou três ou quatro jogadores que tornem a equipa mais fortepara lutar por títulos. O que está em causa é uma questão familiar que é séria, não vou ficar aqui a contar a minha vida. É uma questão séria, tenho que sentir se aqui eles vão estar bem. Se eles não estiverem bem, não vale a pena ficar aqui, porque não vou ficar de corpo e alma. Vou sentir-me egoísta. Eu não sou assim, sou um cuidador das pessoas que estão ao redor. Família é família", disse o treinador citado pelo 'Globoesporte'.E reforçou essa ideia: "Não posso deixar mal a minha família para ser feliz. Se ficar, tenho que sentir que eles estão bem. Se eu não sentir isso, perdoem-me mas vou-me embora. Essa situação não é uma coisa simples, é uma situação pesada."Vítor Pereira acrescentou ainda que não é uma questão apenas pessoal mas de mais elementos da equipa técnica. "Não é uma situação apenas minha. Todos têm filhos pequenos, o Felipe só tem um filho que nasceu há pouco tempo. Está há meses sem ver o bebé, os outros também têm filhos pequenos. Ser treinador é uma coisa maravilhosa, mas a família vai ficando para trás. Nos últimos 12 anos, não vi meus filhos, não acompanhei o crescimento deles, é uma fatura que as pessoas não conseguem entender. Perdi uma fase da vida deles, não consigo estar no meio da conversa deles, não sei o que estão a falar. Mas este clube tem-me dado muitas emoções e eu gosto muito de emoções fortes."