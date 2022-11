Vítor Pereira explica saída do Corinthians e assume: «Queria ficar, mas não posso»

View this post on Instagram A post shared by Vitor Pereira (@vitorpereira.official)

Primeiro à ESPN e depois nas redes sociais. Vítor Pereira explicou esta terça-feira os motivos que o levaram a deixar o comando técnico do Corinthians, deixando claro nas duas ocasiões que a sua saída se deve única e exclusivamente a motivos de ordem pessoal. Em causa, explica, está um problema de saúde da sua sogra, que o obriga a deixar o Brasil e voltar a Portugal."Sinto-me muito triste, queria muito continuar este projeto mas não tenho hipótese nenhuma. Não vou para clube nenhum, não vou para canto nenhum. Vou para casa, tenho de ajudar a estabilizar um pouco o processo da doença da minha sogra, que está a viver na minha casa. Por isso tenho que voltar para lá. Queria ficar aqui, mas não posso. O dia a dia do Corinthians é de tranquilidade. Toda a gente me apoiou, grande amizade com o presidente. Nunca tive problemas, de vez em quando inventam coisas mas nunca tive problemas. É muito fácil liderar este plantel, muito fácil", disse, à ESPN.Depois, no Instagram, Vítor Pereira despediu-se publicamente do emblema paulista, seguindo a mesma linha de raciocínio. "Neste momento, e unicamente por motivo familiar que não foi possível solucionar, é com grande tristeza que encerramos esta enorme experiência nas nossas carreiras. Não me queria despedir sem agradecer o enorme carinho da torcida Corinthiana, que sempre nos fez sentir parte desta apaixonada familia. Agradecer ao presidente e a todos os membros da direção a oportunidade que nos deram de viver esta fantástica aventura que é treinar o Corinthians. Agradecer aos nossos jogadores que foram guerreiros comprometidos na luta pelos objetivos do clube. Guerreiros solidários e unidos nos momentos difíceis que vivemos juntos. A nossa eterna gratidão a todos. Agradecendo também aos profissionais do clube, da rouparia à cozinha, pessoal da segurança, motoristas, comunicação, staff técnico e médico pela forma humana e profissional que sempre nos trataram. Corinthians uma vez, Corinthiano para sempre!"