Vítor Pereira gera receio no Flamengo

O casamento entre o Flamengo e Vítor Pereira começou com alguns entraves. Dias depois de ser oficializado como novo técnico do clube, os jogadores do Mengão terão entrado em contacto com os do plantel do Corinthians (antigo clube do treinador português) para perceber como era a relação do grupo com o técnico, mas parece que não gostaram muito do que ouviram.





Segundo o ‘Globo Esporte’, os jogadores do Flamengo ficaram em alerta depois de saberem de alguns episódios aos quais se juntam as críticas públicas que Vítor Pereira fez a Roger Guedes e Cantillo. A preocupação tomou conta do balneário do Fla, até porque a grande maioria dos jogadores mantinha uma excelente relação com Dorival Júnior, o antigo técnico. Ainda assim, o estilo de jogo de Vítor Pereira parece agradar ao plantel.