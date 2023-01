Vítor Pereira impôe-se com goleada

O Flamengo de Vítor Pereira regressou às vitórias no campeonato carioca, ao golear (5-0) o Nova Iguaçu, num jogo em que ficou bem visível a diferença de qualidade entre as duas equipas apesar das nove mudanças no onze do Fla. “Deu para equilibrar os minutos. Gostei do espírito da equipa. Há coisas a melhorar, mas fiquei s satisfeito”, analisou o técnico, que soma 10 pontos em 4 jogos.

Ivo Vieira estreou-se ao leme do Cuiabá da melhor forma, ao golear (4-1) o modesto Mixto, na 1ª jornada do campeonato do estado do Mato Grosso. Ao invés, o RB Bragantino de Pedro Caixinha foi surpreendido (0-3) pela Portuguesa, somando a primeira derrota (3 jogos) no Paulista. “Assumo todo e qualquer erro. É uma derrota que custa, mas vamos tirar proveito para aprender”, defendeu.