Vítor Pereira no Flamengo com inferno à espera: «Reencontro com Corinthians vai ser hostil» Jornalista brasileiro Flavio Amendola fala numa decisão “estranha” do Mengão ao apostar no português





• Foto: Reuters