Vítor Pereira pode deixar o Corinthians, avançam brasileiros

Vítor Pereira não deve continuar no comando técnico do Corinthians e já terá mesmo transmitido essa decisão a Duílio Monteiro, presidente do clube, informação essa adiantada pelo portal UOL Esporte.

Oficialmente, reina ainda a indefinição a três jornadas do fim do Brasileirão, sendo natural a agitação no dia a dia do emblema paulista. Duílio coloca água na fervura, dando a entender que ainda nada está resolvido. "Estamos a tentar a continuidade [de Vítor Pereira]. Não será a pressão de um atleta insatisfeito ou da imprensa que irá acelerar a decisão. Quando acabar o campeonato, darei poucos dias para ele responder", afirma ao 'Globoesporte'.

O luso assumiu o Timão em fevereiro, tendo registado 25 vitórias em 61 jogos. A equipa ocupa o 5º posto, já tendo garantido o acesso à Libertadores.