Vítor Pereira processa Corinthians

Vítor Pereira processou o Corinthians e exige 1,3 milhões de euros. Em causa estão pagamentos em falta referentes ao Fundo de Garantia Social, às suas férias e ao 13º mês de salário, após ter passado nove meses no Timão. O português recorreu ao Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo.

Segundo o processo, o contrato do técnico previa o pagamento no valor de 2,8 milhões de euros, contudo o clube falhou a transação. Em março de 2023, Vítor Pereira comunicou que haviam pagamentos em atraso, no valor de 480 mil euros. Em resposta, o clube comprometeu-se a pagar apenas 44 mil. Desta forma, o português decidiu recorrer à justiça.

Recorde-se que o técnico luso rumou à Arábia Saudita para treinar o Al Shabab, após ter sido despedido em abril do Flamengo, clube que orientou após deixar o Corinthians.