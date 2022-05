Vítor Pereira: «Quem sou eu para chegar aqui e julgar Jorge Jesus?»

Vítor Pereira, treinador do Corinthians, comentou este domingo as declarações de Jorge Jesus , que se mostrou disponível para voltar a orientar o Flamengo, assumindo que apesar de ainda não ter ouvido as declarações do antigo técnico do Benfica, o mundo do futebol é "extremamente competitivo"."Ainda não ouvi da boca do Jorge Jesus a confirmação sobre as declarações. Falar na casa dos outros é algo que evito, gosto de estar no meu canto. Para mim, os outros três treinadores que estão no Brasil têm qualidade. O próprio Jorge Jesus tem muita qualidade, provou aqui no Brasil, Abel Ferreira provou aqui no Brasil. Luís Castro conheço muito bem, trabalhámos no Porto, estivemos lá na mesma altura, ele era diretor de formação, eu era treinador. Paulo Sousa fez carreira no estrangeiro com títulos, cada um com suas características e qualidades. E com méritos para estarem aqui em equipes grandes. É o que posso dizer sobre o assunto", começou por explicar, citado pelo 'Globo Esporte'.E prosseguiu: "Provavelmente muita gente entrou em contacto com ele [Paulo], é um mundo extremamente competitivo. Agora sobre as declarações, caso se confirmem, tem que o próprio [Jesus] de explicar, quem sou eu para chegar aqui e julgar o Jorge. O Paulo tem que perceber, e de certeza que percebe, que este é um mundo extremamente competitivo e somos julgados a todo momento, às vezes com correção e às vezes de forma incorreta com toda gente. Não vou alongar mais o assunto, os treinadores todos têm qualidade, não caíram de paraquedas, tem que se adaptar. Eu não provei aqui absolutamente nada, já perdi vários jogos, não costumo perder tantos, mas não preparei a equipe da melhor forma. É trabalhar, respeitar a todos, ser respeitado e continuar a trabalhar", concluiu.