Vítor Pereira reconhece erro na preparação do Corinthians: «Fiz uma cagada muito grande»

Vítor Pereira reconheceu que cometeu um erro na preparação do jogo do último domingo, frente ao Internacional de Porto Alegre (2-2), que o Corinthians empatou (2-2) em casa, no Brasileirão. As palavras do treinador português foram proferidas no âmbito de um painel da 'Brasil Futebol Expo'."Esta semana fiz uma cagada muito grande e vou dizer-vos qual foi. Ainda não partilhei isto com ninguém, nem com meus jogadores. Ao rever o jogo percebi claramente que, com a vontade de treinar e melhorar a minha equipa, tivemos mais dias para treinar. E o que é que eu fiz? Treinei com a intensidade que gosto de treinar, não durante muito tempo, mas demos uma carga que eles [os jogadores] não estavam habituados. Por isso chegámos ao jogo cansados, sem capacidade, tivemos capacidade na primeira parte, mas na segunda não. A responsabilidade é minha", admitiu Vítor Pereira.No próximo domingo o Corinthians visita o São Paulo, no Morumbi e o treinador garante que não vai cometer o mesmo erro.