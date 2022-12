Vítor Pereira 'recupera' Rui Quinta para o Flamengo

Rui Quinta é a principal novidade na equipa técnica que Vítor Pereira terá no Flamengo. Antigo adjunto do treinador no FC Porto, o técnico de 62 anos irá regressar ao trabalho como assistente, isto depois de ter tido cinco aventuras a solo (Penafiel, Vizela, Espinho, Lusitânia e Salgueiros), juntando-se no Rio de Janeiro a uma equipa técnica na qual entram também Mário Monteiro - antigo preparador físico do Fla nos tempos de Jorge Jesus -, Luís Miguel, Paulo Sergio Pereira Gomes e Fabio Miguel da Silva Oliveira.Deste quinteto, Luís Miguel e Vítor Pereira apenas se apresentarão em 2 de janeiro, isto porque ainda têm vínculo com o Corinthians até final do presente ano civil. Já os outros três irão apresentar-se a 26 de dezembro, no dia do regresso do plantel aos trabalhos da formação carioca.