Vítor Pereira: «Vi uma equipa que jogou com uma faca na boca. E, depois, vi a minha equipa...»

Depois de terminar a primeira volta do Brasileirão em alta – segue em 2º, a quatro pontos do líder Palmeiras –, o Corinthians perdeu por 2-0 no arranque dos quartos de final da Taça do Brasil, na visita ao At. Goianiense. Um resultado que não deixa qualquer margem de erro para a 2ª mão, agendada para 18 de agosto, e que deixou Vítor Pereira irritado.

"A explicação deste jogo é muito simples. Vi uma equipa que lutou em todos os duelos, que dividiu todos os lances e que jogou com uma faca na boca. E, depois, vi a minha equipa... A vitória contra o Atlético Mineiro fez-nos mal. Jogámos de barriga cheia. Não lutámos por todas as bolas, chegámos sempre atrasados e eles foram mais rápidos e mais fortes", afirmou o técnico português. "No jogo em casa vamos ter de jogar como o Atlético jogou aqui: com a faca na boca e a meter o pé", acrescentou.

Jogadores incompatíveis

Mas Vítor Pereira admitiu também ter errado ao apostar em Roger Guedes e no reforço Yuri Alberto simultaneamente. "Só eu tenho que assumir a responsabilidade, mas não me parece que consigamos defender os corredores dessa forma. Para mim, claramente, não dá", lembrou.