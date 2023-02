Vitória defende aceitação de patrocínio de empresa de prostituição: «Hoje pagámos o salário dos funcionários»

O contrato de patrocínio do Esporte Clube Vitória assinado com a Fatal Model, uma empresa de acompanhantes de luxo, deu que falar no Brasil. Na conferência de imprensa este domingo ocorrida, o presidente do clube defendeu esta aposta e apontou à necessidade de ter as contas em dia."Hoje temos muita alegria de contar com um patrocinador de nível nacional, escolheu o Vitória para ser o clube do Brasil patrocinado por essa plataforma. É motivo de orgulho, com uma responsabilidade grande. Esses patrocinadores têm nos proporcionado estar com as contas em dia. Ontem pagámos os salários dos jogadores, hoje pagámos os dos funcionários devido a essas ações que temos feito", referiu Fábio Mota, que revelou estarmos na presença de algo história para o emblema de Salvador já que "é o maior valor que o clube já recebeu [pelo patrocínio de] uma manga"."Vocês sabem da dificuldade financeira que encontraámos no clube. O Vitória está na Série B, porém, financeiramente, não temos direitos de TV da Série B, não temos o contrato da Série B. Se tivéssemos, poderíamos fazer a antecipação para equacionar a situação financeira do clube. Financeiramente, o Vitória continua na mesma realidade do ano passado, dependendo dos patrocinadores para sobreviver", deu conta o líder máximo do Vitória, onde se formaram Hulk ou David Luiz, nomes bem conhecidos dos portugueses.