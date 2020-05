Vizinhos denunciam Gabigol: «Faz festinhas em casa, muitas meninas e amigos...»

Gabigol está a ser acusado por vizinhos de não cumprir o isolamento social e dar festas quase diariamente em casa. A 'denúncia' partiu de um vizinho, segundo conta o jornal 'O Dia'.





"Gabigol está a fazendo festinhas na casa dele e quebrando a quarentena. Moro no condomínio dele e tem sido frequente, muita menina e amigos. Ontem [no domingo, Dia da Mãe no Brasil] fez uma 'live' rápida e estava alterado. O barulho estava insuportável. 'Rolou' até às 6 horas", conta um dos moradores vizinhos do avançado do Flamengo.De acordo com a publicação, Gabigol iniciou no fim da noite do último domingo um direto nas redes sociais, mas ao aperceber-se que alguns amigos apareciam nas imagens terminou logo a ligação.O Brasil soma mais de 11.500 mortos de Covid-19 e mais de 168 mil infetados.