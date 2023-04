VoltaMister Jorge Jesus: Nação Rubro-Negra prepara 'ataque' nas redes

Com a saída de Vítor Pereira do comando técnico do Flamengo, é hora de encontrar o novo líder do Mengão. E, como todos sabemos, Jorge Jesus continua bem vivo na memória e corações dos seguidores do clube brasileiro.

Apesar do atual treinador do Fenerbahce parecer carta fora desta equação, uma vez que pretende continuar a trabalhar no emblema turco, surgindo Jorge Sampaoli como forte possibilidade, a verdade é que nas redes a 'batalha' ainda nem começou...

A popular 'Central da Nação', que tem 'só' meio milhão de seguidores, preparou uma ação nas redes, juntamente com muitas outras páginas do universo flamenguista, para inundar o Twitter e demais redes sociais com a hashtag #VoltaMister, já a partir das 23:00 de Portugal.