Volte-face: após veto, Botafogo já autoriza transmissão do jogo com o Flamengo em Portugal

Volte-face! Depois do veto inicial, o Botafogo autorizou a transmissão em Portugal do encontro de quinta-feira com o Flamengo (23h00 de Lisboa). Os dois clubes chegaram a um entendimento e, desta forma, os espetadores portugueses poderão seguir mais uma partida de Jorge Jesus. Ao mesmo tempo, o jogo também será visto nas redes sociais do Mengão para o exterior, mais concretamente no YouTube e no Facebook.O Botafogo admitiu ao 'Globoesporte' que havia efetivamente um desentendimento mas que as partes chegaram a um acordo. Desde que o Canal 11 começou a transmitir as partidas da formação orientada por Jorge Jesus, o Flamengo tem dividido a verba a meio com os respetivos adversários. Porém, desta feita não tinha conseguido chegar inicialmente a acordo com o Botafogo, que vetou então a transmissão no canal da FPF. Agora, porém, voltou atrás.Refira-se que já existe acordo tendo em vista as três partidas seguintes, diante de Bahia, Vasco e Grêmio.